Голдобин получил квалификационное предложение от «Ванкувера»

«Ванкувер» сделал квалификационное предложение форварду Николаю Голдобину и сохранил права на игрока, сообщает официальный сайт клуба.
23-летний российский нападающий выступает в системе «Ванкувера» с 1 марта 2017 года после обмена из «Сан-Хосе».
В завершившемся сезоне Голдобин провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (7+20) очков при показателе полезности «–10» и 18 минутах штрафа. Всего на его счету 124 матча в лиге и 46 (19+27) очков при показателе полезности «–23» и 18 минутах штрафа.
Также квалификационные предложения получили форварды Брок Босер, Рид Буше, Джош Ливо, Францис Перрон и Тайлер Мотт, а также защитники Броган Рафферти и Джош Тевес. Все они 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.
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