Форвард «Лос-Анджелеса» Щербак стал игроком «Авангарда» Ранее он числился в системе «Монреаля».

Российский форвард Никита Щербак вернулся в КХЛ.

Сегодня, 26 июня, он подписал контракт с «Авангардом», который рассчитан на три сезона, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, права на 20-летнего хоккеиста принадлежали «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем сезоне нападающий провел за «королей» 8 матчей и завершил его в фарм-клубе АХЛ, где отыграл 28 матчей за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков.