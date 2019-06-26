Форвард «Лос-Анджелеса» Щербак стал игроком «Авангарда» - Советский спорт
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26 июня 2019 17:54ХоккейГичунцев Артур

Форвард «Лос-Анджелеса» Щербак стал игроком «Авангарда»

Ранее он числился в системе «Монреаля».

Российский форвард Никита Щербак вернулся в КХЛ.

Сегодня, 26 июня, он подписал контракт с «Авангардом», который рассчитан на три сезона, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, права на 20-летнего хоккеиста принадлежали «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем сезоне нападающий провел за «королей» 8 матчей и завершил его в фарм-клубе АХЛ, где отыграл 28 матчей за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков.

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