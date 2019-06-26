Владислав Третьяк: Изменение разметки направлено на повышение зрелищности

– Прежде чем принимать достаточно важное решение, мы изучили, просчитали все возможные варианты. Убедились, что этот шаг назрел. Все это направлено исключительно на повышение зрелищности, чтобы наши чемпионаты, матчи стали более результативными, – цитирует Третьяка «Интерфакс».
Напомним, в новом сезоне линии ворот смещаются на 65 сантиметров в стороны короткого борта, а круги вбрасываний в конечных зонах – на 55 сантиметров в сторону борта за воротами. Кроме того, за каждыми воротами появится разметка в форме трапеции.
Изменения были опубликованы Федерацией хоккея России 22 июня.
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