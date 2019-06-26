СКА в следующем сезоне будет играть на площадке канадского формата - Советский спорт
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26 июня 2019 20:30Хоккей

СКА в следующем сезоне будет играть на площадке канадского формата

Начиная с сезона 2019/20, СКА будет играть на хоккейной площадке размера 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки.

«Работы по переформатированию Ледового дворца начнутся во второй половине июля и продлятся около двух недель. После их завершения ХК СКА планирует организовать день открытых дверей, чтобы болельщики смогли оценить новые условия для просмотра хоккея. Аналогичные изменения будут проведены на площадках «Хоккейного города» - таким образом, все команды системы СКА будут проводить тренировки и игры в одинаковых условиях.

Напомним, в мае ИИХФ объявила о том, что следующие чемпионаты мира также будут проходить на площадках 60×26. Таким образом, хоккеисты СКА и других клубов, уже объявивших о переходе на площадки такого формата, будут подготовлены к изменившимся условиям, и им не придется тратить время на адаптацию к новым размерам льда», - говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба.

Ранее об изменениях размеров площадки на домашней арене объявил ЦСКА.

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