«Вегас» обменял Хаулу в «Каролину»

Взамен «Голден Найтс» получили нападающего Николя Руа и выбор в пятом раунде драфта 2021 года.
22-летний Руа в прошлом сезоне провел в НХЛ всего шесть матчей. 28-летний Хаула сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков.
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