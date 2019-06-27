«Вегас» обменял Хаулу в «Каролину» - Советский спорт
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27 июня 2019 08:59ХоккейСпирин Дмитрий

«Вегас» обменял Хаулу в «Каролину»

«Вегас» обменял финского нападающего Эрика Хаулу в «Каролину».

Взамен «Голден Найтс» получили нападающего Николя Руа и выбор в пятом раунде драфта 2021 года.

22-летний Руа в прошлом сезоне провел в НХЛ всего шесть матчей. 28-летний Хаула сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков.

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