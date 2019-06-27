Шипачев продлил контракт с «Динамо» Центрфорвард Вадим Шипачев подписал новый контракт с московским «Динамо».

Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

В 72 матчах за «Динамо» в прошлом сезоне Вадим набрал 76 очков (21+55), установив новый клубный рекорд результативности. Он стал третьим в общей гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, а в рейтинге ассистентов занял вторую строчку.

32-летний Шипачев - олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России.