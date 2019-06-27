Форвард «Спартака» продолжит карьеру в Германии Денис Миллер подписал контракт с «Аугсбургером».

Форвард Денис Миллер стал игроком немецкого «Аугсбургера», выступающего в сильнейшей лиге – DEL, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 19-летнего Миллера с «пантерами» рассчитан на один год.

Отметим, что Миллер является уроженцем Германии, но с 2014 года выступал в России. Он дебютировал в МХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Атлантов», а предыдущие два года провел в «Спартаке». Всего на его счету 117 матчей в регулярных чемпионатах МХЛ и 54 (26+28) очка при показателе полезности «+23» и 44 минутах штрафа.

Добавим, что в завершившемся сезоне «Аугсбургер» дошел до полуфинала плей-офф.