Генменеджер «Рейнджерс»: Кравцов делает все правильно, чтобы стать хорошим игроком Российский форвард тренируется в летнем лагере «Рейнджерс».

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон высказался о впечатлении, которое производит на него в летнем тренировочном лагере форвард Виталий Кравцов.

«Он впечатляет как на льду, так и за его пределами, – приводит слова Гортона официальный сайт клуба. – Он приехал сюда, чтобы показать вам, ребята, как он владеет английским, а также то, что он хочет разговаривать на английском. Думаю, это много говорит о том, кто он, и куда идет.

Он успешно играть в КХЛ на протяжении нескольких лет. Он делает все правильно, чтобы стать хорошим игроком».

Напомним, Кравцов подписал трехлетний контракт новичка с «Рейнджерс». Он был задрафтован клубом в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером.