Хоккеист из НХЛ рассказал об отдыхе в Грузии

– Павел, вас сейчас легко можно встретить на улицах Череповца…

– Целый год живешь в Америке и, конечно, хочется приехать домой к семье и друзьям. Я уже съездил отдохнуть в Грузию. Теперь решу ряд важных вопросов, а потом уже отправлюсь в Грецию или Италию. А вообще, я налетался в сезоне, поэтому куда-то далеко ехать не особо хочется. На выходные периодически выбираюсь из Череповца в Москву или Петербург.

– В этом году у хоккеистов повальная мода на Грецию…

– Я уже был в Греции несколько лет назад, но, тогда как-то не угадали с погодой. Поэтому особых впечатлений от этой страны не осталось, но в тоже время я постоянно слышу от знакомых как там здорово. Вот думаю заново познакомиться с Грецией.

– Какие впечатления от Грузии?

– Я считаю, что Грузия – не самый стандартный выбор, хотя и находится эта страна рядом. Мне было интересно ее посетить. Впечатлило то, насколько отзывчивые там люди. Я был в Батуми – в Старом городе такие крутые рестораны! Приезжаешь иногда в Москву или Питер – да, все сделано со вкусом, достойно, но как-то не совсем душевно там. А в Батуми мы сходили в заведение, которое позиционирует себя как «только для своих, близких». Отличная атмосфера и очень вкусная кухня. Хачапури, манты – я четыре килограмма прибавил за пять дней. Всем советую побывать в Грузии. Сейчас происходят какие-то проблемы, но не думаю, что это отразится на отношениях людей друг к другу.

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