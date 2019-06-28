Панарин встречался с представителями «Рейнджерс» и «Флориды» 1 июля форвард «Коламбуса» может стать неограниченно свободным агентом.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на этой неделе встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды», сообщает The Forth Period.

1 июля 27-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом, и с воскресенья все игроки, у которых заканчиваются контракты, могут вести переговоры с другими клубами. Также по информации источника, на Панарина претендует «Айлендерс».

Напомним, Панарин провел четыре сезона в НХЛ: по два в «Чикаго» и «Коламбусе». В 322 матчах на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

По ходу сезона российский форвард объявил, что не будет продлевать контракт с «Коламбусом» и выйдет на рынок свободных агентов.