Хоккеист Миронов подал заявку на кастинг на романтическое шоу с Бузовой - Советский спорт
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28 июня 2019 14:05ХоккейЛипкин Антон

Хоккеист Миронов подал заявку на кастинг на романтическое шоу с Бузовой

Защитник «Динамо» будет участвовать в шоу телеканала ТНТ.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов планирует принять участие в романтическом шоу телеканала ТНТ с участием российской певицы Ольги Бузовой.

«Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой – решил просто отправить заявку на кастинг», – написал Миронов в инстаграме.

Отметим, что в новом романтическом шоу Бузова с актером и телеведущим Тимуром Батрутдиновым попытаются помочь друг другу наладить личную жизнь. Кастинги стартовали месяц назад. Принять участие в них может каждый желающий в возрасте от 20 до 40 лет.

Добавим, что игроки «Динамо» начнут подготовку к сезону 8 июля.

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