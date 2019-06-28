Хоккеист Миронов подал заявку на кастинг на романтическое шоу с Бузовой

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов планирует принять участие в романтическом шоу телеканала ТНТ с участием российской певицы Ольги Бузовой.
«Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой – решил просто отправить заявку на кастинг», – написал Миронов в инстаграме.
Отметим, что в новом романтическом шоу Бузова с актером и телеведущим Тимуром Батрутдиновым попытаются помочь друг другу наладить личную жизнь. Кастинги стартовали месяц назад. Принять участие в них может каждый желающий в возрасте от 20 до 40 лет.
Добавим, что игроки «Динамо» начнут подготовку к сезону 8 июля.
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