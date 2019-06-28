Овечкин остался советником гендиректора «Динамо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжит занимать должность советника генерального директора московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
33-летний воспитанник бело-голубых выступал за команду в 2001-2005 годах, а также во время локаута в сезоне-2012/2013. С 2010 по 2017 годы Овечкин занимал пост советника президента «Динамо», а с прошлого года – советника генерального директора клуба.
В 2005 году вместе с «Динамо» Овечкин стал чемпионом России.
Напомним, в нынешнее межсезонье «Динамо» сменило юридическое лицо, после чего новым генеральным директором клуба стал Евгений Кровопусков.
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