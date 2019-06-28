Овечкин остался советником гендиректора «Динамо» Форвард «Вашингтона» будет помогать Евгению Кровопускову.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжит занимать должность советника генерального директора московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

33-летний воспитанник бело-голубых выступал за команду в 2001-2005 годах, а также во время локаута в сезоне-2012/2013. С 2010 по 2017 годы Овечкин занимал пост советника президента «Динамо», а с прошлого года – советника генерального директора клуба.

В 2005 году вместе с «Динамо» Овечкин стал чемпионом России.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Динамо» сменило юридическое лицо, после чего новым генеральным директором клуба стал Евгений Кровопусков.