Вадим Шипачев: В «Динамо» у меня не было никаких сложностей — зачем мне что-то менять? - Советский спорт
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28 июня 2019 16:30Хоккей

Вадим Шипачев: В «Динамо» у меня не было никаких сложностей — зачем мне что-то менять?

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал продление контракта с московской командой.

- Здесь мне было очень комфортно в прошлом сезоне. Неплохие взаимоотношения с тренерским штабом сложились, атмосфера в раздевалке меня устраивала. Долго не думал. К тому же у меня был контракт с «Динамо» на следующий сезон — я просто согласился продлить соглашение еще на год. Приятно, что такое предложение от руководства поступило. Для меня это определенный показатель доверия. Буду стараться оправдать все ожидания.

Рассматривал ли переход в другой клуб? Не задумывался особо над этим. В «Динамо» у меня не было никаких сложностей — зачем мне что-то менять? Сейчас мысли о другом. Я провожу время с семьей, отдыхаю. Все-таки уже скоро начнется подготовка к сезону, - приводит слова Шипачева пресс-служба «Динамо».

Добавим, что предыдущий сезон для Шипачева был первым в составе бело-голубых. В 72 матчах за «Динамо» форвард набрал 76 очков (21+55), установив новый клубный рекорд результативности.

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