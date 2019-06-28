Как сообщает пресс-служба команды, средняя зарплата форварда за сезон составит 3,4 миллиона долларов.
Добавим, что в минувшем сезоне Джонсон провел 73 игры за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 43 (20+23) очка.
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