«Торонто» заключил четырехлетний контракт с Юнссон - Советский спорт
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28 июня 2019 21:26Хоккей

«Торонто» заключил четырехлетний контракт с Джонсоном

Шведский нападающий «Торонто» Андреас Джонсон подписал с «Мэйпл Лифс» четырехлетний контракт.

Как сообщает пресс-служба команды, средняя зарплата форварда за сезон составит 3,4 миллиона долларов.

Добавим, что в минувшем сезоне Джонсон провел 73 игры за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 43 (20+23) очка.

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