«Торонто» подписал трехлетний контракт с Капаненом

Как сообщает пресс-служба команды, средняя зарплата форварда за сезон составит 3,2 миллиона долларов.
Добавим, что в минувшем сезоне Капанен провел 78 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 44 (20+24) очка.
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