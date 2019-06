«Торонто» подписал трехлетний контракт с Капаненом

Как сообщает пресс-служба команды, средняя зарплата форварда за сезон составит 3,2 миллиона долларов.

Добавим, что в минувшем сезоне Капанен провел 78 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 44 (20+24) очка.

It’s Kappy Hour!@kasperikapanen1 has signed a three-year extension with the Leafs. #LeafsForever pic.twitter.com/RjoAwoxYfA