СКА обменял Квартальнова в «Витязь»

Три форварда из системы СКА в результате обмена продолжат карьеру в «Витязе», сообщает официальный сайт КХЛ.
В Подольск отправились форварды Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов и Иван Ларичев.
В свою очередь в СКА перешли защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Илья Рычков, также клуб получил права на форварда Марата Хуснутдинова.
Гребенщиков, Квартальнов и Ларичев провели прошлый сезон в ВХЛ за «СКА-Неву». На счету Гребенщикова 32 (17+15) очка, Квартальнова – 29 (14+15), Ларичева – 23 (13+10).
Кирсанов, Рычков и Хуснутдинов родились в 2002 году и вместе со сборной России (U17) победили на Мировом кубке вызова.
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