СКА обменял Квартальнова в «Витязь» - Советский спорт
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29 июня 2019 10:31ХоккейЛипкин Антон

СКА обменял Квартальнова в «Витязь»

СКА и «Витязь» произвели обмен молодыми игроками.

Три форварда из системы СКА в результате обмена продолжат карьеру в «Витязе», сообщает официальный сайт КХЛ.

В Подольск отправились форварды Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов и Иван Ларичев.

В свою очередь в СКА перешли защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Илья Рычков, также клуб получил права на форварда Марата Хуснутдинова.

Гребенщиков, Квартальнов и Ларичев провели прошлый сезон в ВХЛ за «СКА-Неву». На счету Гребенщикова 32 (17+15) очка, Квартальнова – 29 (14+15), Ларичева – 23 (13+10).

Кирсанов, Рычков и Хуснутдинов родились в 2002 году и вместе со сборной России (U17) победили на Мировом кубке вызова.

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