Максим Сушинский: Если будет предложение из СКА, наверное, соглашусь - Советский спорт
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29 июня 2019 12:42ХоккейЛипкин Антон

Максим Сушинский: Если будет предложение из СКА, наверное, соглашусь

Сушинский провел предыдущий сезон на посту президента «Авангарда».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о возможности возвращения в СКА и принципиальности матчей с клубом из Санкт-Петербурга.

– С армейцами всегда интересно играть, – приводит «Петербургский дневник» слова Сушинского. – И двойная заряженность у нас всегда на этот клуб. В КХЛ СКА – это один из лидеров.

Мечтаете ли в СКА вернуться – уже как функционер?
– Почему бы и нет? Если будет предложение, наверное, соглашусь. Но за все предыдущие годы его не поступало.

Напомним, Сушинский родился в Ленинграде и выступал за СКА с 1990 по 1996 годы, после чего провел за клуб еще пять сезонов (2006-2011).

В 2018 году Сушинский стал президентом «Авангарда». В первый сезон клуб под его управлением дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырех матчах серию с ЦСКА.

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