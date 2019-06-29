Леонид Вайсфельд: Бобровский и Панарин в одном клубе? Проще купить самолет и летать друг к другу - Советский спорт
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29 июня 2019 14:01ХоккейЛипкин Антон

Леонид Вайсфельд: Бобровский и Панарин в одном клубе? Проще купить самолет и летать друг к другу

В понедельник оба российских игрока станут свободными агентами.

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что голкиперу Сергею Бобровскому и форварду Артемию Панарину не стоит искать для себя одну команду.

«Представим картину. Им говорят, что каждый из вас получит на один миллион долларов в год меньше, зато мы впишем в платежку и Бобровского, и Панарина, – приводит слова Вайсфельда официальный сайт телеканала «Матч ТВ». –Соглашаться ли?

Нет, конечно! За семь лет каждый потеряет по семь миллионов долларов. И это за то, чтобы играть вдвоем? Проще купить по частному самолету и часто приезжать друг к другу в гости. И то дешевле будет».

Напомним, предыдущие два сезона Бобровский и Панарин провели вместе в «Коламбусе». Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

Всего в НХЛ Панарин провел четыре сезона, Бобровский выступает в лиге девять лет.

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