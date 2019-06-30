«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева - Советский спорт
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30 июня 2019 06:54Хоккей

«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева

«Торонто» и «Оттава» договорились об обмене российского защитника Никиты Зайцева.

«Похоже «Торонто» и «Оттава» предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси. Там могут быть дополнительные детали, но сделка не может быть завершена до 1 июля, когда «Торонто» должен будет выплатить Зайцеву подписной бонус в размере 3 миллионов долларов.

Последнее слово об этой предварительной сделке: это предварительно. Еще достаточно времени, чтобы по тем или иным причинам она могла не состоятся, но у «Торонто» и «Оттавы» определенно есть намерение обменять Зайцева на Сеси», - написал в своем Twitter журналист телеканала TSN Боб Маккензи.

Напомним, ранее стало известно, что Зайцев обратился к руководству «Торонто» с просьбой об обмене. Он выступает в НХЛ с 2016 года. За три сезона на его счету 223 матча и 63 (12+51) очка при показателе полезности «–12» и 38 минутах штрафа.

Добавим, что 25-летний Сеси провел 440 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, записав на свой счет 118 (32+86) очков.

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