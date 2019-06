«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева

«Похоже «Торонто» и «Оттава» предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси. Там могут быть дополнительные детали, но сделка не может быть завершена до 1 июля, когда «Торонто» должен будет выплатить Зайцеву подписной бонус в размере 3 миллионов долларов.

Последнее слово об этой предварительной сделке: это предварительно. Еще достаточно времени, чтобы по тем или иным причинам она могла не состоятся, но у «Торонто» и «Оттавы» определенно есть намерение обменять Зайцева на Сеси», - написал в своем Twitter журналист телеканала TSN Боб Маккензи.

Напомним, ранее стало известно, что Зайцев обратился к руководству «Торонто» с просьбой об обмене. Он выступает в НХЛ с 2016 года. За три сезона на его счету 223 матча и 63 (12+51) очка при показателе полезности «–12» и 38 минутах штрафа.

Добавим, что 25-летний Сеси провел 440 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, записав на свой счет 118 (32+86) очков.

TOR and OTT appear to have a tentative trade in place that would send Nikita Zaitsev to OTT in exchange for Cody Ceci. There may be another part or parts to it but the deal can’t be finalized until July 1, when TOR pays Zaitsev’s $3M signing bonus.