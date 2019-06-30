«Даллас» выкупил контракт Ничушкина - Советский спорт
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30 июня 2019 19:29ХоккейКоноплев Александр

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Завершилось второе пришествие Ничушкина в «Даллас».

«Даллас» объявил о выкупе контракта нападающего Валерия Ничушкина.

В 2013 году «Даллас» задрафтовал россиянина под общим 10-м номером. В том же сезоне форвард дебютировал в НХЛ.

В 2018 году хоккеист заключил двухлетнее соглашение с «Далласом» общей стоимостью 2,95 миллиона долларов.

В минувшем сезоне форвард отдал 10 голевых передач в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, завершив сезон с коэффициентом полезности «-4».

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