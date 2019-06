«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

«Даллас» объявил о выкупе контракта нападающего Валерия Ничушкина.

В 2013 году «Даллас» задрафтовал россиянина под общим 10-м номером. В том же сезоне форвард дебютировал в НХЛ.

В 2018 году хоккеист заключил двухлетнее соглашение с «Далласом» общей стоимостью 2,95 миллиона долларов.

В минувшем сезоне форвард отдал 10 голевых передач в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, завершив сезон с коэффициентом полезности «-4».

The Dallas Stars have bought out the final year of RW Valeri Nichushkin's contract. Nichushkin had one year remaining at $2.95-million on his two-year contract with Dallas. https://t.co/icJmE2IO8Y