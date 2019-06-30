«Трактор» готов вернуть Ничушкина

«Трактор» готов подписать контракт со своим воспитанником Валерием Ничушкиным, сообщил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф. Сегодня 24-летний хоккеист покинул «Даллас», а права на него в КХЛ принадлежат ЦСКА.
– У «Трактора» огромнейший интерес к Валерию Ничушкину, этот хоккеист – воспитанник челябинского хоккея. Новость о том, что «Даллас» выкупил его контракт, появилась буквально недавно. Нам нужно все обдумать и пообщаться со всеми сторонами процесса – с Валерой и его представителем, а также с руководством ЦСКА, – цитирует Видгофа «Чемпионат».
Ничушкин выступал за «Трактор» в сезоне-2012/13. Вместе с клубом он дошел до финала Кубка Гагарина.
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