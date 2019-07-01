Источник: Варламов может перейти в «Каролину»

Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил в своем твиттере, что вратарь «Колорадо» Семен Варламов ведет переговоры с «Каролиной». Пока неизвестно, кого «Харрикейнз» предлагают взамен за голкипера. 30 июня «Каролина» выменяла у «Флориды» другого вратаря – Джеймса Реймера.
Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2006 году под общим 23-м номером. В 2011 году он стал игроком «Эвеланш».
В минувшем сезоне Семен Варламов сыграл в 49 матчах за «Колорадо», отразив 90,9 % бросков и оформив два «сухаря».
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