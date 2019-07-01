«Колорадо» предложил Панарину контракт с зарплатой 12,5 миллиона долларов в год - Советский спорт
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01 июля 2019 10:03ХоккейЛипкин Антон

«Колорадо» предложил Панарину контракт с зарплатой 12,5 миллиона долларов в год

В понедельник российский форвард стал неограниченно свободным агентом.

Форвард Артемий Панарин, который в понедельник стал неограниченно свободным агентом, получил предложение от «Колорадо», сообщает Sportsnet.ca.

Срок контракта не сообщается, однако зарплата 27-летнего нападающего по нему может составить 12,5 миллиона долларов в год. Таким образом, если Панарин согласится на предложение «лавин», то станет самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. При этом на форварда также претендуют «Айлендерс», «Коламбус», «Рейнджерс» и «Флорида».

Напомним, Панарин провел в НХЛ четыре сезона: по два за «Чикаго» и «Коламбус». В 322 матчах на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

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