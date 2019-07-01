Лемтюгов стал игроком «Шеффилда» Форвард будет выступать в британской Elite Ice Hockey League.

Нападающий Николай Лемтюгов подписал контракт с «Шеффилд Стилерс», сообщает официальный сайт клуба.

В Великобритании 33-летний российский нападающий будет играть под руководством американского тренера Аарона Фокса, который знаком ему по выступлению за «Медвешчак», где он начинал предыдущий сезон.

В 15 матчах за хорватский клуб в лиге EBEL Лемтюгов набрал 11 (4+7) очков, а в декабре перешел в южнокорейский «Аньянг Халла».

Напомним, в КХЛ воспитанник ЦСКА играл за «Северсталь», «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Спартак», «Авангард» и «Югру». В 416 матчах Лемтюгов набрал 174 (93+81) очка при показателе полезности «–18» и 335 минутах штрафа.

В завершившемся сезоне «Шеффилд Стилерс» занял шестое место в регулярном чемпионате EIHL (Elite Ice Hockey League) и проиграл в четвертьфинале плей-офф «Кардифф Девилз».