Лемтюгов стал игроком «Шеффилда»

Нападающий Николай Лемтюгов подписал контракт с «Шеффилд Стилерс», сообщает официальный сайт клуба.
В Великобритании 33-летний российский нападающий будет играть под руководством американского тренера Аарона Фокса, который знаком ему по выступлению за «Медвешчак», где он начинал предыдущий сезон.
В 15 матчах за хорватский клуб в лиге EBEL Лемтюгов набрал 11 (4+7) очков, а в декабре перешел в южнокорейский «Аньянг Халла».
Напомним, в КХЛ воспитанник ЦСКА играл за «Северсталь», «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Спартак», «Авангард» и «Югру». В 416 матчах Лемтюгов набрал 174 (93+81) очка при показателе полезности «–18» и 335 минутах штрафа.
В завершившемся сезоне «Шеффилд Стилерс» занял шестое место в регулярном чемпионате EIHL (Elite Ice Hockey League) и проиграл в четвертьфинале плей-офф «Кардифф Девилз».
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