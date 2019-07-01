«Айлендерс» предложили Панарину контракт на семь лет с зарплатой 11-12 миллионов долларов

Форвард Артемий Панарин получил предложение от «Айлендерс», сообщает Sportsnet.ca.
«Островитяне» готовы заключить с 27-летним российским нападающим, который в понедельник стал неограниченно свободным агентом, семилетний контракт с зарплатой 11-12 миллионов долларов.
«Айлендерс» ведут борьбу за Панарина с его предыдущим клубом – «Коламбусом», а также «Колорадо», «Рейнджерс» и «Флоридой». Ранее стало известно, что «лавины» предлагают форварду контракт с зарплатой 12,5 миллиона долларов.
Напомним, Панарин провел в НХЛ четыре года: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Завершившийся сезон стал для него самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 87 (28+59) очков. Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.
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