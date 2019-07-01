В НХЛ 1 июля откроется рынок свободных агентов

В ближайшие несколько дней определится судьба нескольких российских хоккеистов. На рынок свободных агентов вышли нападающий Артемий Панарин, а также вратари Сергей Бобровский и Семен Варламов.

По слухам, Панарин и Бобровский окажутся во «Флориде», а Варламов – в «Каролине».

Панарину предложил восьмилетний контракт «Коламбус» – 12 миллионов долларов в год. Но россиянин отверг предложение бывшего клуба. Им интересуются «Флорида», «Рейнджерс» и «Колорадо». Инсайдеры утверждают, что Панарин подпишет контракт с «Пантерз». «Айлендерс» также предложил соглашение Панарину – 11-12 миллионов в год. «Колорадо» оказался щедрее – 12,5 миллиона в год.

Бобровского также сватают во «Флориду». «Пантерз» предлагает 70 миллионов долларов за семь лет.

«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина. О своем интересе к нападающему заявил «Трактор». Форвард хочет остаться в НХЛ.

«Оттава Сенаторз» подтвердила, что теперь за клуб будет выступать защитник Никита Зайцев. Он пополнил клуб в результате обмена с «Торонто». Состав «Сенаторз» также пополнили Коннор Браун и Майкл Карконе. «Листья» получили Коди Сиси и Бена Харпура, нападающего Аарона Лучука и выбор в третьем раунде-драфта-2020.

Из иностранцев наиболее интересна судьба Мэтта Дюшейна и Джо Павелски. Дюшейн, судя по всему, окажется в «Нэшвилле». Он подпишет семилетний контракт с «хищниками» на 56 миллионов долларов. Павелски договаривается с «Далласом» на трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов долларов.

Матс Цуккарелло может оказаться в «Миннесоте». Норвежец заключит пятилетний договор, по которому будет зарабатывать 5,8 миллиона долларов в год.

Открытие рынка свободных агентов – в 19:00 по московскому времени.