Зайцев перебрался в «Оттаву» в результате обмена Об этом сообщает пресс-служба «сенаторов».

Российский защитник Никита Зайцев покинул «Торонто». Сегодня, 1 июля, он пополнил ряды «Оттавы» в результате обмена.

Отмечается, что вместе с ним в новую команду отправились Коннор Браун и форвард Майкл Каркон.

За этих хоккеистов «Торонто» получит защитников Коди Сеси и Бен Харпура, а также форварда Аарон Лачака и выбор в третьем раунде драфта-2020.

В минувшем сезоне НХЛ Зайцев отыграл 81 матч и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

Также он провел 7 матчей в Кубке Стэнли, где не отметился результативными действиями.