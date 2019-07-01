ЦСКА сообщил о возвращении Киселевича Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Российский защитник Богдан Киселевич стал игроком московского ЦСКА.

Отмечается, что хоккеист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Напомним, Киселевич уже играл за красно-синих в период с 2014 по 2018 год.

В минувшем сезоне 29-летний защитник выступал в НХЛ. Он играл за «Флориду» и «Виннипег», проведя в общей сложности в 32 матча и набрав 8 (0+8) очков.