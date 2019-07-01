«Крылья Советов» объявили об уходе Самарджича

Словенский защитник Мирал Самарджич покинул «Крылья Советов», о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
32-летний футболист продолжит карьеру на родине, где будет выступать за «Олимпию» из Любляны.
В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.
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