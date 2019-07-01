Агент Ничушкина: Валерием интересуются клубы НХЛ и не один Шуми Бабаев, агент российского форварда Валерия Ничушкина рассказал о будущем хоккеиста.

- Сначала будут обсуждаться и рассматриваться варианты с НХЛ. Валерием интересуются клубы НХЛ и не один, а несколько. Пока преждевременно говорить об интересе со стороны ЦСКА и о том, что он возвращается в КХЛ, - цитирует Бабаева ТАСС.

Ранее стало известно, что «Даллас» выкупил два оставшихся года контракта российского форварда.

Напомним, что в 57 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ 24-летний нападающий набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности минус «-4».

Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта-2013 под общим десятым номером. Всего в 223 матчах в НХЛ форвард набрал 74 (23+51) очка.