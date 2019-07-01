Бывший нападающий «Миннесоты» подписал контракт с «Нефтехимиком»

Канадский форвард Зак Митчелл продолжит карьеру в КХЛ.
Сегодня, 1 июля, он подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком».
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист защищал цвета «Онтарио Рейн» в АХЛ. Он провел 61 матч и набрал 31 (15+16) очко.
В НХЛ Митчелл играл за «Миннесоту». В его активе 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков.
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