Бывший нападающий «Миннесоты» подписал контракт с «Нефтехимиком» - Советский спорт
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01 июля 2019 18:58ХоккейГичунцев Артур

Бывший нападающий «Миннесоты» подписал контракт с «Нефтехимиком»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Канадский форвард Зак Митчелл продолжит карьеру в КХЛ.

Сегодня, 1 июля, он подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист защищал цвета «Онтарио Рейн» в АХЛ. Он провел 61 матч и набрал 31 (15+16) очко.

В НХЛ Митчелл играл за «Миннесоту». В его активе 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

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