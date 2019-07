Бобровский официально стал игроком «Флориды»

Как сообщил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Таллон, контракт с голкипером рассчитан на семь лет.

По информации Sportsnet, среднегодовая зарплата Бобровского составит 10 миллионов долларов, что сделает его самым дорогим европейским вратарем в НХЛ. Больше в лиге зарабатывает только голкипер «Монреаля» Кэри Прайс ($10,5 млн).

Напомним, Бобровский провел в НХЛ девять лет (два за «Филадельфию», семь за «Коламбус»). В завершившемся сезоне голкипер провел 62 матча за «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 37 побед.

