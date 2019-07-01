Генменеджер «Флориды»: Бобровский добавит «Флориде» надежности и уверенности Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон прокомментировал переход в «Пантерз» российского голкипера Сергея Бобровского.

- Сергей - элитный вратарь, регулярно доказывающий, что является одним из лучших вратарей лиги. Приход вратаря мирового уровня с таким опытом и способностями добавят «Флориде» надежности и уверенности в том, что мы сможем побеждать в каждом матче, - приводит слова Тэллон пресс-служба клуба.

Добавим, что Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой», при этом среднегодовая зарплата голкипера, по информации Sportsnet, составит 10 миллионов долларов.