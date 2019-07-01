Вячеслав Быков: Думаю, что Панарину будет интересно поиграть в «Рейнджерс» Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о переходе российского форварда Артемия Панарина в «Рейнджерс».

- Знаю, что в «Рейнджерс» есть несколько хороших, техничных игроков. Даже есть швейцарский молодой парнишка. «Рейнджерс» всегда ставит серьезные задачи, это боеспособный коллектив. Думаю, что Артемию будет интересно поиграть в этой команде.

Я рад за Панарина, что он подписал такой хороший контракт. Для меня важно, что наши ребята высоко оценены и получают хорошую заработную плату. А по качествам Панарин - это очень сильный, талантливый и человечный игрок, - приводит слова Быкова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Панарин подписал семилетний контракт с нью-йоркским клубом на сумму в 81,5 миллиона долларов.

Напомним, Панарин провел в НХЛ четыре года: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Завершившийся сезон стал для него самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 87 (28+59) очков.

Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.