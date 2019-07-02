Андрей Николишин: Вряд ли «Рейнджерс» в ближайшее время будет претендовать на Кубок Стэнли - Советский спорт
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02 июля 2019 00:09Хоккей

Андрей Николишин: Вряд ли «Рейнджерс» в ближайшее время будет претендовать на Кубок Стэнли

Бывший нападающий «Вашингтона» Андрей Николишин поделился мнением о переходе российского форварда Артемия Панарина в «Рейнджерс».

- Вряд ли «Рейнджерс» в ближайшее время будет претендовать на Кубок Стэнли, все же у них не хватит глубины состава и пока не чемпионский подбор игроков. Однако с приходом Артемия шансы на кубок увеличиваются.

Думаю, сейчас «Рейнджерс» будет делать какие-то обмены, Панарин — это не последнее приобретение, и так было в принципе известно, что он туда перейдет, - приводит слова Николишина Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Панарин подписал семилетний контракт с нью-йоркским клубом на сумму в 81,5 миллиона долларов.

Напомним, Панарин провел в НХЛ четыре года: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Завершившийся сезон стал для него самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 87 (28+59) очков.

Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

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