Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс» - Советский спорт
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02 июля 2019 01:28Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Российский голкипер Семен Варламов подписал контракт с «Айлендерс».

Как информирует пресс-служба команды из Нью-Йорка, соглашение рассчитано на четыре года. Финансовые подробности не сообщаются.

Напомним, что россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2006 году под общим 23-м номером. В 2011 году он стал игроком «Эвеланш». Контракт 31-летнего голкипера с «Колорадо» завершился 1 июля.

В минувшем сезоне Семен Варламов сыграл в 49 встречах за «Колорадо», отразив 90,9 % бросков и записав на свой счет два «сухих» матча.

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