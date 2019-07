Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Как информирует пресс-служба команды из Нью-Йорка, соглашение рассчитано на четыре года. Финансовые подробности не сообщаются.

Напомним, что россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2006 году под общим 23-м номером. В 2011 году он стал игроком «Эвеланш». Контракт 31-летнего голкипера с «Колорадо» завершился 1 июля.

В минувшем сезоне Семен Варламов сыграл в 49 встречах за «Колорадо», отразив 90,9 % бросков и записав на свой счет два «сухих» матча.

#Isles Transaction: Semyon Varlamov has agreed to terms on a four year contract. https://t.co/KwKEY39QTY