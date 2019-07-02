Генменеджер «Далласа»: Не каждый день становится свободным игрок калибра Павелски - Советский спорт
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02 июля 2019 01:49Хоккей

Генменеджер «Далласа»: Не каждый день становится свободным игрок калибра Павелски

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с форвардом Джо Павелски.

- Не каждый день становится свободным игрок калибра Джо, и мы крайне рады, что он стал игроком нашей команды. Он является лидером во всех смыслах этого слова и хорошо зарекомендовавшим себя голеадором, продолжающим выступать на элитном уровне. После разговора с ним становится очевидным, как сильно он желает побеждать. И этот настрой идеально впишется в наш коллектив, - приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

Ранее «Даллас» объявил о подписании с Павелски трехлетнего контракта. Стоимость контракта 34-летнего форварда составляет 21 миллион долларов.

Добавим, что Павелски провел в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Павелски записал на свой счет 64 очка (38+26) в 75 матчах. Всего на счету форварда 761 очко (355+406) в 963 матчах НХЛ.

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