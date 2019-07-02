Генменеджер «Далласа»: Не каждый день становится свободным игрок калибра Павелски

- Не каждый день становится свободным игрок калибра Джо, и мы крайне рады, что он стал игроком нашей команды. Он является лидером во всех смыслах этого слова и хорошо зарекомендовавшим себя голеадором, продолжающим выступать на элитном уровне. После разговора с ним становится очевидным, как сильно он желает побеждать. И этот настрой идеально впишется в наш коллектив, - приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.
Ранее «Даллас» объявил о подписании с Павелски трехлетнего контракта. Стоимость контракта 34-летнего форварда составляет 21 миллион долларов.
Добавим, что Павелски провел в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Павелски записал на свой счет 64 очка (38+26) в 75 матчах. Всего на счету форварда 761 очко (355+406) в 963 матчах НХЛ.
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать? «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански. «Спартак» обыграл ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме«Спартак», играя полвстречи в большинстве, взял верх над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер в Австрии. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России. Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0). «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. «Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.