Артемий Панарин: «Коламбус», надеюсь, ты не сильно разозлился на меня

Форвард Артемий Панарин после подписания контракта с «Рейнджерс» поблагодарил «Коламбус», в котором провел два предыдущих сезона.
«Дорогой «Коламбус», хочу поблагодарить тебя за теплый прием и за то, что позволил мне стать часть семьи «голубых жакетов».
Я был очень счастлив играть за команду. Надеюсь, вы не сильно разозлились на меня. Мы живем только один раз», – написал Панарин в инстаграме.
Напомним, накануне 27-летний Панарин, выйдя на рынок свободных агентов, подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, средняя зарплата игрока по нему составит 11,642 миллиона долларов.
За два сезона в «Коламбусе» на счету Панарина 160 матчей и 169 (55+114) очков.
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