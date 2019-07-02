Сергей Бобровский: Жду момента, когда смогу показывать свой лучший хоккей во «Флориде»

Голкипер Сергей Бобровский, подписавший контракт с «Флоридой», поприветствовал свой новый клуб.
«Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас», – написал 30-летний российский вратарь.
Напомним, выйдя на рынок свободных агентов, Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». Его средняя зарплата составит десять миллионов долларов в год.
Бобровский дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Филадельфии», а через два года перешел в «Коламбус», за который провел семь сезонов. В 2013 и 2017 годах он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата.
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0). Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер». В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Старт – на пятерку! Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед. «Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. «Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.