Сергей Бобровский: Жду момента, когда смогу показывать свой лучший хоккей во «Флориде» Российский голкипер подписал с «пантерами» семилетний контракт.

Голкипер Сергей Бобровский, подписавший контракт с «Флоридой», поприветствовал свой новый клуб.

«Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас», – написал 30-летний российский вратарь.

Напомним, выйдя на рынок свободных агентов, Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». Его средняя зарплата составит десять миллионов долларов в год.

Бобровский дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Филадельфии», а через два года перешел в «Коламбус», за который провел семь сезонов. В 2013 и 2017 годах он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата.