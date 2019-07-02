Никита Зайцев: Смит понимает, что нужно мне, я на 100 процентов понимаю, что нужно ему «Торонто» обменял российского защитника в «Оттаву».

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев объяснил, почему согласился снять запрет на обмен в «Сенаторс».

«У меня с (главным тренером Ди Джей) Смитом очень хорошие отношения, – сказал 27-летний игрок обороны в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Он понимает, что нужно мне. Я понимаю, что нужно ему на все 100 процентов. Поэтому я особо не думал, когда появился такой вариант. Сразу сказал: да, я согласен».

Напомним, Зайцев провел три сезона в «Торонто». За это время он сыграл в 223 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 63 (12+51) очка при показателе полезности «–12» и 87 минутах штрафа.

После окончания минувшего сезона Зайцев попросил руководство «кленовых листьев» об обмене. Контракт игрока со средней зарплатой в 4,5 миллиона долларов действует до 2024 года.

Отметим, что ранее 42-летний Смит входил в тренерский штаб «Торонто», где отвечал за защитников.