Семен Варламов: У меня были разные варианты, но «Айлендерс» считаю правильным местом для себя Российский голкипер подписал четырехлетний контракт с «островитянами».

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал свое решение подписать контракт с «островитянами», где он станет напарником немца Томаса Грайсса.

«У меня были разные варианты, но я хотел подписать контракт с «Айлендерс», потому что считаю, что это правильное место для меня и моей семьи, – приводит слова 31-летнего российского вратаря официальный сайт клуба. – Считаю, что здесь сильная организация с отличным тренерским штабом. Я захотел стать ее частью.

Грайсс давно выступает в лиге, он отличный голкипер. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Я уверен, у нас сложатся отличные отношения. У нас одинаковая цель – помочь команде однажды выиграть Кубок Стэнли».

Напомним, Варламов подписал с «Айлендерс» четырехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год. Предыдущие восемь сезонов он провел в «Колорадо».