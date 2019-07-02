Сергей Бобровский: У «Флориды» есть все необходимое для успеха

- Считаю, что у «Флориды» есть все необходимые ингредиенты для успеха. Молодая, талантливая команда, которую возглавляет один из самых лучших тренеров в лиге. Уверен, что мы добьемся больших высот вместе.
Сомнений не было. «Пэнтерз» были для меня самым приоритетным вариантом, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, выйдя на рынок свободных агентов, Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». Его средняя зарплата составит десять миллионов долларов в год.
Бобровский дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Филадельфии», а через два года перешел в «Коламбус», за который провел семь сезонов. В 2013 и 2017 годах он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата.
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