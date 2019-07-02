Сергей Бобровский: Уверен, что Панарин счастлив оказаться в «Рейнджерс»

- Что есть то есть. Это бизнес. Это жизнь. Каждый выбирает наилучшие условия для себя, для своей семьи. Уверен, что он счастлив оказаться в «Рейнджерс», так же как и я во «Флориде». Теперь буду разрушать его атаки в играх, а не на тренировках, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, выйдя на рынок свободных агентов, Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». Его средняя зарплата составит десять миллионов долларов в год. Панарин, выйдя на рынок свободных агентов, подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, средняя зарплата игрока по нему составит 11,6 миллиона долларов.
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