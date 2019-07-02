Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс» (видео)

В понедельник, выйдя на рынок свободных агентов, Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». Средняя зарплата игрока по нему составит 11,6 миллиона долларов.
Во вторник Панарин определился с номером, под которым будет выступать за новый клуб - нападающий будет играть за команду из Нью-Йорка под десятым номером.
Напомним, что в «Коламбусе» российский форвард выступал под девятым номером, а в «Чикаго» – под 72-м.
Добавим, что Панарин провел в НХЛ четыре года: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Завершившийся сезон стал для него самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 87 (28+59) очков.
Всего в 322 матчах в лиге на нападающего счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.
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