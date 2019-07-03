Сергей Бобровский: Считаю, что с «Флоридой» у меня наилучшие шансы выиграть Кубок

- Знаете, мое решение в первую очередь было связано с командой, а не с климатом или условиями для жизни. Для меня самое важное - это хоккейная составляющая. Я довольно лояльно отношусь к любому городу. Везде могу найти свои маршруты, свою рутину. Конечно, Флорида сама по себе - прекрасное место, но это идет как дополнительный бонус к хоккею.
Здесь один из лучших тренеров в лиге. Здесь очень грамотный и креативный менеджмент. Кроме того, я считаю, что клуб провел очень грамотную и глубокую работу по подписанию свободных агентов.
Все эти составляющие и сыграли самую большую роль в моем решении. Я счастлив и жду не дождусь момента, когда начну играть для болельщиков «Флориды». Моя цель, моя главная мечта - это Кубок, и я считаю, что с этой командой у меня наилучшие шансы его выиграть, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, выйдя 1 июля на рынок свободных агентов, Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». Его средняя зарплата составит десять миллионов долларов в год.
Бобровский дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Филадельфии», а через два года перешел в «Коламбус», за который провел семь сезонов. В 2013 и 2017 годах он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата.
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