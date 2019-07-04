«Куньлунь» подписал самого грубого игрока в истории ECHL - Советский спорт
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04 июля 2019 16:08ХоккейЛипкин Антон

«Куньлунь» подписал самого грубого игрока в истории ECHL

У канадца Ханта китайские корни и 2666 минут штрафа в 702 матчах.

Форвард Гарет Хант стал игроком «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный инстаграм «драконов».

Контракт с 31-летним канадцем рассчитан на два года. При этом у Ханта есть китайские корни, и он сможет выступить за национальную команду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

С 2008 года Хант выступал в ECHL (третьей по уровню лиги в Северной Америке). Он играл за «Стоктон Тандер», «Аляску Эйсес», а предыдущие два сезона провел в «Джексонвилл Айсмен».

Ханту принадлежит рекорд в истории лиги по штрафным минутам: в 702 матчах он набрал 2666 минут штрафа. Также на его счету 244 (102+142) очка при показателе полезности «–106».

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