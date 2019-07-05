Арбитраж НХЛ рассмотрит заявление Бучневича Бучневич готов испортить отношения с руководством «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявление в арбитраж НХЛ, сообщает американский журналист Колин Стивенсон в своем твиттере. Ограниченно свободный агент намерен защитить себя от несправедливого оклада по новому контракту.

По правилам лиги хоккеист и клуб предлагают свои условия, после чего арбитр оглашает свое решение. Менеджмент может либо согласиться с ним, либо отпустить игрока без всякой компенсации.

Чаще всего арбитры опираются на зарплаты игроков с похожей статистикой. В минувшем сезоне 24-летний Бучневич набрал 38 (21+17) очков в 64 матчах за «Рейнджерс».