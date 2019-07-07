Никита Александров: Постараюсь сразу попасть в «Сент-Луис» Действующие обладатели Кубка Стэнли выбрали российского форварда во втором раунде драфта.

Форвард Никита Александров заявил, что намерен побороться за место в составе «Сент-Луиса» уже в ближайшем сезоне.

«Мне предстоит действительно сложное лето, – приводит слова 18-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Конечно, я постараюсь попасть в НХЛ сразу, но если нет – вернусь в «Шарлоттаун», проведу там еще один год и посмотрю, что будет потом».

Напомним, «Сент-Луис» выбрал Александрова во втором раунде под общим 62-м номером. Предыдущие два сезона российский нападающий, родившийся в Германии, провел в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Шарлоттаун Айлендерс» и набрал 92 (40+52) очка в 130 матчах.