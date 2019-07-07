Никита Задоров: Кто думает, что я могу только людей ломать, тот неправ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров высказался о своем игровом стиле.
«Второй год подряд мне удалось забить семь голов, при этом я не выхожу на лед в большинстве, – приводит слова 24-летнего игрока обороны официальный сайт лиги. – Это тоже о чем-то говорит.
Я способен играть против первых звеньев соперника и закрывать их. Кто думает, что я могу только людей ломать, тот неправ».
Напомним, в завершившемся сезоне на счету Задорова 14 (7+7) очков и 75 минут штрафа в 70 матчах регулярного чемпионата. За год до этого он набрал 20 (7+13) очков и 103 минуты штрафа в 77 играх.
В пятницу «Колорадо» объявил о подписании однолетнего контракта с российским защитником, зарплата которого составит 3,2 миллиона долларов.
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