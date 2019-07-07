«Каролина» повторила предложение «Монреаля» по Ахо Форвард подписал пятилетний контракт на 42,27 миллиона долларов.

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» форварду Себастьяну Ахо и подписала с игроком пятилетний контракт на сумму 42,27 миллиона долларов, сообщает официальный сайт лиги.

По окончании предыдущего сезона 21-летний финн стал ограниченно свободным агентом, после чего «Монреаль» сделал ему предложение. Если бы «Каролина» не повторила условия «канадцев», то потеряла бы права на игрока.

Предстоящий сезон станет для Ахо четвертым в НХЛ. В 242 матчах за «ураганов» на его счету 197 (83+114) очков при показателе полезности «+28» и 76 минутах штрафа.

«Мы не рассматривали никакие другие варианты кроме того, чтобы он играл за «ураганов», – заявил владелец клуба Том Дандон.